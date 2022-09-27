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Білорусь, ймовірно, готується приймати військові ешелони з росії, — Беларускі Гаюн

16:35 27 вересня 2022
Військова техніка

Білорусь можливо готується до прийому військових ешелонів з рф. «Спільнота залізничників Білорусі» повідомила, що проводиться комплекс заходів щодо перевірки залізничної інфраструктури Білорусі, повідомляє Білоруські Гаюн.

«Так, наприклад, здійснюється: перевірка місць завантаження (вивантаження) на залізничних станціях із залученням посадових осіб відділень БелЖД та комендатур ВОСО (служба військових повідомлень ЗС РФ); проведення ремонту вантажно-розвантажувальних платформ (за потреби), а також підготовка автомобільних підходів до вантажно-вивантажувальних місць на станціях; закріплення на залізничних станціях вивантаження маневрових локомотивів; розробка графіків руху військових ешелонів по БелЖД (після надання плану військових залізничних перевезень) та ін», — йдеться у повідомленні.

Всі ці дії можуть вказувати на підготовку до прийому військових ешелонів із росії. Повідомляється, що для руху ешелонів буде використано наступні залізничні прикордонні переходи:

▪Червоне (МСК РЖД) — Осинівка (БЧ НОД-1).
▪Злинка (МСК РЖД) — Закопиття (БЧ НОД-4).
▪️Заверіжжя (ОКТ РЗ) — Єзерище (БЧ НОД-6).

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому росіяни перестали використовувати «Іскандери» та «Калібри».

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