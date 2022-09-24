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Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1982
Висота: 35 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Коротка притча на тему, яка зараз хвилює кожного з нас.
Одного мудрого філософа запитали:
- Чим може втішитися людина, яка потрапила в халепу?
І він відповів:
- Розумна людина втішає себе тим, що усвідомлює неминучість того, що сталося. Дурень же втішається думкою, що з іншими сталося те саме, що і з ним.
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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