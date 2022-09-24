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«Порцелянові» історії
28 вересня 2022
ДАНТЕ
ДАНТЕ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 1982
Висота: 35 cm

Із експозиції «Shvets Museum»

Коротка притча на тему, яка зараз хвилює кожного з нас.

Одного мудрого філософа запитали:

- Чим може втішитися людина, яка потрапила в халепу?

І він відповів:

- Розумна людина втішає себе тим, що усвідомлює неминучість того, що сталося. Дурень же втішається думкою, що з іншими сталося те саме, що і з ним.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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