Жеребкування відбірного циклу Євро-2024: у якому «кошику» Україна

Невихід до елітного дивізіону Ліги націй після нульової нічиэї з Шотландією «аукнувся» збірній Україні перед жеребкуванням відбірного турніру Євро-2024, до якого не буде допущено команду росії.

«Жовто-сині» потрапили до третього «кошика» й у боротьбі за вихід до фінальної частини континентальної першості точно не зіграють зі збірними Ісландії, Норвегії, Словенії, Ірландії, Албанії, Чорногорії, Румунії, Швеції та Вірменії. А ось з усіма топовими збірними, серед яких фіналісти Ліги націй Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія, зустріч на футбольному полі цілком можлива.

Повністю «кошики» перед жеребкуванням виглядають так:

1-й кошик: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія (усі — фіналісти Ліги націй), Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща;

2-й кошик: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія;

3-й кошик: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія;

4-й кошик: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія;

5-й кошик: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь (не може потрапити до однієї групи з Україною з політичних мотивів), Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта;

6-й кошик: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн.

Додамо, що церемонія відбудеться 9 жовтня у Франкфурті. За її підсумками буде утворено 10 груп — сім по п'ять команд та три по шість. Відбірний турнір пройде з березня по листопад 2023 року, по дві найкращі команди вийдуть напряму до фінального турніру Євро-2024, де приєднаються до країни-господарки — Німеччини. Ще три путівки будуть розіграні у плей-оф серед 12 команд на основі їхнього виступу в Лізі націй.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна вперше за 12 років зіграє на молодіжному чемпіонаті Європи.

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