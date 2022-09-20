Рішення ухвалено: футбольний Євро-2024 пройде без збірної росії

Збірну росію з футболу, яку після вторгнення путінської нечисті в Україну відсторонили від участі у змаганнях під егідою УЄФА, не допустили до жеребкування відбірного турніру Євро-2024, запланованого на 9 жовтня у Франкфурті. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Росіянам просто нема до чого готуватися, — написав глава українського футболу. — Як і вимагав, росія не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше до 2024 року їм не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!»

Крім того, Павелко повідомив, у що вилилася скарга росіян в УЄФА на головного тренера збірної України Олександра Петракова за його висловлювання про війну.

«Істерія росіян з приводу головного тренера національної збірної України Олександра Петракова не заслуговує на жодну увагу, тому що їхню безглузду скаргу УЄФА вже давно розглянув, — написав Павелко. — Зрозуміло, жодного рішення про усунення немає і бути не могло. Були попередження та незначний штраф, який УАФ вважатиме за честь заплатити.

Тому даремно рашисти намагаються зараз — напередодні важливого матчу української збірної — відволікати нас від підготовки до гри. Усі максимально зосереджені саме на цьому та готуються підтримати наших хлопців".

Нагадаємо, що збірна України під керівництвом Олександра Петракова вже прибула до Глазго, де вона має провести важливий матч у дивізіоні В Ліги націй проти Шотландії. Крім того, «жовто-сині» зустрінуться 24 вересня з Вірменією в Єревані, а 27-го проведуть із шотландцями номінально домашній матч у Кракові.

Становище команд у групі 1 дивізіону В Ліги націй: 1. Україна — 7 очок (3 матчі); 2. Шотландія — 6 (3); 3. Ірландія — 4 (4); 4. Вірменія — 3 (4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі поєдинок Ліги націй Шотландія — Україна.

Фото uefa.com

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