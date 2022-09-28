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Потрібен договір оренди чи довідка: у Кабміні роз'яснили, як переселенцям оформити субсидії

14:01 28 вересня 2022
платіжки

Переселенці можуть оформити субсидії на оплату ЖКГ. Про це заявив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Чиновник зазначив, що для отримання субсидії ВПО треба подати договір оренди житла або довідку переселенця.

Як відомо, для отримання субсидій необхідно подати до органів соцзахисту заяву та декларацію.

«Якщо людина звертається за субсидією не за місцем реєстрації, то вона має підтвердити документально, на підставі чого вона тут проживає: це договір оренди житла або довідка внутрішньо переміщеної особи», — сказав Музиченко.

Нагадаємо, з 1 жовтня переселенцям спростили отримання допомоги та адмінпослуг.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні стартувала програма соціального житла. За цією програмою ВПО можуть отримати тимчасове житло «під ключ».

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