В Україні стартувала програма соціального житла: де можна отримати квартиру найближчим часом

В Україні люди, чиї будинки та квартири зруйновані внаслідок війни, почали отримувати соціальне житло за спеціальною програмою. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає Мінрегіон.



Програма передбачає забезпечення тимчасовим соціальним житлом багатодітних сімей, вимушених переселенців та сімей, житло яких зруйновано внаслідок бойових дій.



«Уряд напрацьовує різні механізми вирішення житлової проблеми українців, яких агресор позбавив даху над головою. Один з них — надання житла для тимчасового проживання. Сьогодні у Сумах дев'ять сімей отримали соціальне житло. Ще дві родини оселяться у Ромнах», — сказав Чернишов.

За його словами, найближчим часом соціальне житло отримають родини у Чернігові, Житомирській та Київській областях.



На сьогодні Держмолодьжитло вже придбало 60 квартир для тимчасового розміщення громадян на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Чернігівщині.



Квартири за програмою надаються громадянам «під ключ» — з ремонтом, меблями та побутовою технікою. Побутову техніку, спальні приладдя та посуд надало Товариство Червоного Хреста України.

Нагадаємо, з 1 жовтня в усіх регіонах України впроваджують Єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це дозволить централізувати призначення, нарахування та виплати для переселенців.



«ФАКТИ» також повідомляли, що термін подання повторних заявок на виплату допомоги переселенцям продовжать до 1 грудня.

26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram