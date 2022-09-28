Титулований футболіст набив татуювання лева на всю голову: вражаюче фото

36-річний воротар аргентинського «Індепендьєнте» та збірної Уругваю Себастьян Соса оригінально підійшов до проблеми випадання волосся, причиною якої став перенесений два роки тому коронавірус.

Спортсмен вирішив повністю поголитися налисо, а потилицю прикрасити яскравим татуюванням голови лева з вражаючою гривою.

«У мене був коронавірус у липні 2020-го, а наприкінці серпня почало різко випадати волосся, причому з усіх частин тіла. Я розумів, що це наслідки перенесеного вірусу. На голові залишилося трохи, але я вирішив їх повністю зголити та зробити на потилиці татуювання лева — ці тварини мені завжди подобалися», — наводить слова футболіста видання The Sun.

На шедевр у майстра пішло шість-сім годин, але, за словами Себастьяна, він досить легко переніс процедуру нанесення малюнка. «Якщо колись я захочу, щоб моє волосся знову відросло, я прикрию татуювання, а якщо захочу показати, навпаки, поголю», — додав Соса.

Зазначимо, що за свою кар'єру голкіпер виступав на батьківщині за «Пеньяроль», з яким став чемпіоном Уругваю в 2010-му, а в Аргентині виграв Кубок країни із «Бока Хуніорс» у 2012-му та став володарем Суперкубка країни з «Велес Сарсфілдом» у 2013-му. За збірну Уругваю воротар дебютував у червні 2022 року в товариському матчі з Панамою (5:0), і цей поєдинок поки залишається єдиним за національну команду в кар'єрі Соси.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «МЮ» Алехандро Гарначо зробив вражаюче татуювання за мотивами культового серіалу.

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