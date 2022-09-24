«А чому б і ні?»: Бред Пітт зізнався, хто із колег-чоловіків йому… подобається

Відомий актор Бред Пітт, який нещодавно купив холостяцький барліг за 40 млн доларів, в інтерв'ю журналу Vogue (воно також було розміщено в Instagram) показав фотографії двох «найкрасивіших чоловіків у світі».

«У світі акторської майстерності, оскільки це моя робота, то на першому місці — покійний Пол Ньюман, — сказав Пітт. — Тому, що він так гарно постарів. І тому, що кажуть, що він був дуже особливою, відданою, теплою і щирою людиною. Якби мені довелося назвати когось із сучасності, я б назвав Джорджа Клуні, бо чому б і ні?»

Під час інтерв'ю Бред Пітт також анонсував запуск своєї нової колекції під назвою Le Domaine Skincare. Очевидно, на створення цієї косметичної лінії вплинула одна з його колишніх коханих.

«Мені подобається те, що зробила Гвінет Пелтроу, — сказав актор. — Вона мій дуже близький друг, і вона зуміла побудувати цю імперію. Насправді, якщо подумати, саме вона змушувала мене вмиватися двічі на день…»

Додамо, що Гвінет Пелтроу і Бред Пітт заручилися в 1996 році після дворічних стосунків. Але вони так і не дійшли до вівтаря, оскільки розійшлись в 1997 році.

Нагадаємо, у Берліні на прем'єрі фільму «Швидкісний поїзд», де він виконав головну роль, Бред Пітт з'явився у спідниці.

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