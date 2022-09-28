Влада так званих «ДНР» та «ЛНР», а також окупаційна влада окупованих росією частин Запорізької та Херсонської областей оголосила, що результати проведених там «референдумів» є обов'язковими для виконання. Вони стверджують, що в голосуванні взяли участь більш ніж половина громадян, які мають право голосу, в тому числі й ті, що проживають в росії. Вони повинні були відповісти лише на одне питання про «приєднання до російської федерації». З 23 вересня члени комісій з проведення «референдуму» у супроводі російських військовослужбовців «збирають голоси», обходячи будинки та квартири. У росії тим часом ходять чутки, що путін виступить з посланням до верхньої і нижньої палат парламенту вже 30 вересня, повідомляє wydarzenia.

«Буде оголошено, що це вже території, які належать росії. В принципі, нічого не зміниться, тому що сьогодні росія вже не наступає, а хоче захистити ці території. Після контрнаступу української армії в Херсонській області з'явилися побоювання, що російській армії доведеться відступити з більшої території, — заявив Rzeczpospolita Сергій Марков, відомий провладний московський політолог, колись тісно пов'язаний з кремлем. — У такий спосіб росія демонструє, що більше не піде з цих територій. Водночас це також дасть сигнал, що кремль хоче порозумітися. Однак слід очікувати російського наступу, інакше з росією ніхто не буде розмовляти».

Глава турецької дипломатії Мевлют Чавушоглу заявив 26 вересня у Токіо, що путін хоче повернутися до переговорів з українцями, але на «нових умовах». Повідомляється, що про це російський президент нібито говорив з турецьким лідером під час нещодавньої зустрічі. Чавушоглу припустив, що для припинення вогню необхідна зустріч Зеленського і путіна.

У Києві, зрозуміло, влада не визнає анексію частини української території так само, як не була визнана анексія Криму. Крім того, 26 вересня Служба безпеки України оприлюднила список прізвищ осіб, причетних до проведення псевдореферендумів, яких звинувачують у колабораціонізмі та посяганні на територіальну цілісність України.

«Проведенням так званих референдумів та оголошенням мобілізації путін виправдав очікування партії війни. Але при цьому він розраховує на ескалацію війни, щоб залякати Захід ядерною зброєю. Він робить ту ж помилку, що і до 24 лютого. Він не розуміє ситуації на Заході, а особливо не розуміє ситуації в Україні, — сказав Rzeczpospolita Володимир Фесенко, провідний київський політолог і оглядач. — У Києві розуміють, що якщо ми сьогодні підемо на поступки путіну, то завтра він знову почне нас шантажувати. Він намагатиметься анексувати більше територій і висуватиме нові вимоги. В українців немає іншого вибору, окрім як захищати свою територіальну цілісність та суверенітет.

Звільнення українських військовополонених та їх обмін на, зокрема, Віктора Медведчука, стало сигналом, що кремль готовий до переговорів з Києвом. Ніхто не може змусити Зеленського прийняти російські умови, бо українське суспільство цього не сприйме. Де-факто війна може бути заморожена, якщо завдяки мобілізації путіну вдасться стабілізувати ситуацію на фронті, а у нас закінчиться зброя для контрнаступу. Але це була б лише пауза, оскільки не влаштовувала б жодну зі сторін. Ситуація майже патова".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський окреслив «червону лінію», при перетині якої нинішнім «фюрером кремля» володимиром путіним переговори з ним стануть практично неможливими.

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