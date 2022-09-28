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Україна

«Перемога» залишається за Україною: ЗСУ відбили атаки на 11 населених пунктів та кришать «новобранців» путіна

19:30 28 вересня 2022
ЗСУ

Російські загарбники продовжують обстрілювати населені пункти України. Від ворожих ударів постраждали Сіверськ, Білогорівка, Мар'їнка, Миколаїв, Вищетарасівка, Тернові Поди, Мирне та Новогригорівка, повідомили у Генштабі.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Відрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Першотравневе, Перемога, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Авіація Сил оборони завдала ударів по двох опорних пунктах супротивника.

Ракетні війська та артилерія вразили командний пункт, чотири райони зосередження живої сили та техніки противника та одну станцію-ретранслятор.

У росії та тимчасово окупованих росією територіях України триває так звана «часткова мобілізація». У російській глибинці призивають майже все чоловіче населення, незважаючи на відсутність досвіду проходження військової служби. Непоодинокі випадки мобілізації осіб з інвалідністю, онкохворих, багатодітних батьків та осіб віком від шістдесяти років. У багатьох областях мобілізовані мають власним коштом придбати зимову форму одягу та засоби захисту.

Серед російських «новобранців» вже є втрати.

Нагадаємо, за добу ЗСУ знищили 400 окупантів, загальні втрати з початку повномасштабного вторгнення — понад 58 тисяч.

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