Нафта, колаборанти, організатори «часткової мобілізації»: як Євросоюз вирішив відповісти на російську ескалацію

У середу, 28 вересня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель на екстреному спільному виступі у Брюсселі повідомили журналістів про зміст восьмого пакету санкцій проти росії. Представники керівництва ЄС наголосили, що це жорстка відповідь на дії Кремля, яка продовжує йти шляхом ескалації.

«Росія вивела своє вторгнення в Україну на новий рівень. Фальшиві референдуми на окупованих росією територіях є незаконною спробою захоплення земель та силової зміни кордонів, визнаних світовою спільнотою. Мобілізація та загроза путіна застосувати ядерну зброю — це подальші кроки на шляху ескалації. Ми не приймаємо ні бутафорських референдумів, ні якоїсь анексії українських територій. І ми сповнені рішучості змусити Кремль заплатити за цю ескалацію» , — заявила фон дер Ляєн.

Єврокомісія пропонує запровадити нові масштабні заборони на ввезення російських товарів до країн Євросоюзу. «Це не дозволить російській продукції потрапити на європейський ринок і позбавить росію додаткових 7 млрд євро доходів. Тим самим ми ізолюємо росію і ще більше б'ємо її економікою», — підкреслила голова Єврокомісії.

Також пропонується розширити список товарів та послуг, які буде заборонено експортувати з ЄС до росії. Урсула фон дер Ляєн назвала, зокрема, авіазапчастини та електронні компоненти, низку хімічних речовин.

«Наша мета — позбавити військовий комплекс Кремля ключових технологій. Це послабить російську економіку та її здатність до модернізації» , — сказала фон дер Ляєн.

Громадянам країн ЄС заборонять працювати в управлінських структурах російських державних компаній.

Один із головних пунктів восьмого пакету — стеля цін на російську нафту для третіх країн. «Велика сімка» погодилася ввести таке обмеження, і тепер ЄС закладає для нього юридичну основу.

Боррель зазначив, що до восьмого пакета будуть включені жорсткі штрафи для тих, хто намагається обійти чинні санкції. Відомі випадки, коли компанії купують санкційні товари до ЄС, везуть їх до третіх країн, а звідти відправляють до росії.

Буде також розширено список санкцій фізичних та юридичних осіб. Після ухвалення восьмого пакета в ньому виявиться вже понад 1300 фізичних та юридичних осіб. До нього додали тих, хто підтримує вторгнення в Україну, сприяє йому чи отримує вигоду від нього.

Насамперед додадуть осіб, які причетні до російської окупації та незаконної анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Це російські та українські громадяни, які займалися організацією псевдореферендумів, а також високопосадовці в міністерстві оборони росії з тих, хто забезпечує російську армію в Україні технікою та озброєннями та бере участь у вербуванні ще 300 тисяч солдатів. Зачеплять санкції та осіб, які поширюють дезінформацію про війну та переказують кошти на тимчасово окуповані території.

«Організовуючи незаконні референдуми, Кремль дотримується тієї ж схеми, що ми вже бачили в Грузії у 2008 році та в Криму у 2014 році. Ми категорично засуджуємо ці псевдореферендуми та не визнаємо їх результатів», — знову заявив Жозеп Боррель. Він підкреслив, що Євросоюз і надалі має намір слідувати курсу підтримки України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про нові санкції проти Росії, які запровадили Сполучені Штати.

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