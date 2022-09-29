«Білоруський громадянин в лавах ЗСУ»: війна забрала життя ще одного героя

У бою з російськими окупантами загинув воїн Олексій Вєщєвайлов, який приїхав в Україну з білорусі, щоб допомогти в боротьбі з ворогами. Він був солдатом, навідником 1-ї інтернаціональної роти 517-го батальйону бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна Збройних Сил України.

«З 2016 року Олексій воював в 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців. Воював чесно і гідно, як і багато інших військовослужбовців. І я б, можливо, ніколи про це не дізналася, якби у січні 2019 року Олексій не зробив одну дурницю, — розповіла про загиблого співзасновниця, координаторка медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова. — Йому дуже треба було до рідних в білорусь, і в свою відпустку він до них поїхав. І, ясна річ, не доїхав. На кордоні Олексія заарештували білоруські кагебешники, обвинуватили у найманстві і засудили на два з половиною роки ув"язнення.

До мене звернувся його товариш Юрій Рябий. Ми задіювали всі можливі інструменти, щоб звільнити українського військовослужбовця. Але білоруси були непохитні, згідно з їхнім законодавством участь у збройних силах іноземних країн без згоди білорусі — найманство.

Єдине, чого нам вдалося добитися за сприяння тодішнього голови ТКГ у Мінську Леоніда Кучми — це переведення Олексія зі строгача під контролем КГБ на поселення, де він відбував покарання у відносно людських умовах".

За словами Ольги, восени минулого року після відбування ув"язнення Олексій повернувся в Україну, де на нього весь цей час чекала кохана дівчина. А тепер уже — дружина і мама його синочка.

«Але тут почалися нові випробування. Громадянство України, про яке просив Олексій, надавати ніхто не поспішав. Більше того, Олексій рвався назад воювати у свою бригаду, але дозвіл на поновлення не давала військова контррозвідка. Я навіть 22 лютого з цього питання зустрічалася з начальником контріків, але 22 лютого вже всім було не до того.

Так і не дочекавшись дозволу на поновлення у ЗСУ, Олексій пішов воювати в іноземний легіон. Вчора в Бахмуті Олексій загинув. За Україну, яку вважав своєю країною.

Ще рік тому Олексій дав мені дозвіл написати його історію публічно, бо він «тепер в Україні назавжди». Я все відтягувала, бо завжди були справи нагальніші, ніж писати історію білоруса, який стільки віддав Україні. Давайте попросимо Володимира Зеленського віддати шану Олексію Вєщєвайлову, білорусу, який «в Україні назавжди».

Раніше «ФАКТИ» писали про позицію головного тренера «Руха» білоруса Леоніда Кучука: «Житиму в Україні, захищатиму її і помру тут».

463

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram