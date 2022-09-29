«Тіло зі слідами тортур знайшли лише за півроку»: у Бучі попрощалися з бійцем тероборони

«Русский мир» — це війна, смерть, руйнування, біль, катування, зламані долі… На жаль, до сьогодні знаходять все нові жертви в Бучі.

26 вересня у Бучі поховали захисника Олексія Побігая. У минулому волонтер з першого дня повномасштабного вторгнення він пішов захищати рідне місто від окупантів. Й тільки на днях його разом із іншим чоловіком знайшли страченими недалеко від Варшавської траси, де перебували вороги.

«Олексій багато допомагав військовим на сході, а потім і сам став на захист свого рідного міста. Усіх своїх родичів і знайомих переконав і допоміг їм евакуюватись, сам залишився захищати Бучу від російської навали у складі територіальної оборони, — повідомляє „Бучанська варта“. — 13 березня з ним було втрачено зв’язок. Довго шукали родичі та побратими, сподівались, але дива не сталось. Його тіло, та тіло ще одного бійця знайшли біля Мироцького лісу. З вогнепальними пораненнями та слідами тортур».

Відомо, що Олексію Побігаю було 47 років. Його поховали з усіма почестями на Алеї Слави Бучанського міського кладовища.

Нагадаємо, у полон потрапив десантник, який розстріляв мирного жителя під Бучею.

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