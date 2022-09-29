ЗСУ відбили атаки на Нью-Йорк та ще з десяток населених пунктів, ворог зазнає втрат у живій силі та техніці, — Генштаб

У Генштабі ЗСУ, підбиваючи підсумки 218-ї доби спротиву широкомасштабної російської агресії, зазначили, що ворог зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також завдає ударів по мирним населенним пунктам. Нагадаємо, що потужний удар рашисти наресли 29 вересня, зокрема, по Дніпру.

Згідно з повідомленям, протягом поточної доби ворог завдав 4 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив понад 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів, а в результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад 10 цивільних осіб.

Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація ЗСУ завдала 7 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також шести зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА. Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 4 командних пункти, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника і 6 складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

29 вересня близько 17:00 у Баштанському районі Миколаївщини воїнами зенітної ракетної Одеської бригади збито два російських штурмовики Су-25.

Також підтверджено ураження зосередження живої сили та військової техніки противника у районі Нової Кубані Херсонської області, що призвело також до детонації боєприпасів. В результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області, ворог втратив понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими. Крім того, в лікувальні заклади міста Старобільськ Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників.

«Керівництво російських окупаційних військ усіма наявними способами продовжує здійснювати спроби відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат у боях на території України. Так, на тимчасово окупованій території Донецької області так звана „місцева влада“ проводить призов та підготовку ще 250 в’язнів. Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Рєзніков повідомив, що завдяки «народному супутнику» ICEYE лише за два дні вдалося розвідати місця розташування 60 одиниць ворожої техніки та знищити її.

Фото Генштабу ЗСУ

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