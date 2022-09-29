«Відбили» витрачене за два дні: як «супутник Притули» допомагає ЗСУ

«Народний супутник» ICEYE, куплений Фондом Сергія Притули, за перші дні використання отриманої за його допомоги інформації ЗСУ, довів свою ефективність.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, додавши, що лише за пару днів українські військові знищили, зокрема, понад 60 одиниць бойової техніки ворога, яка була добре замаскована.

«Її ( техніку, — Авт.) було б дуже складно чи неможливо помітити засобами оптичних супутників. Координати „захованого“ були оперативно передані для завдання вогневої поразки. Зокрема, в районі населених пунктів Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки Донецької області. Фактично, лише за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проект із супутниками», — додав міністр.

Справа в тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Такі супутники особливо актуальні восени чи взимку, коли погана погода, хмарність чи йде сніг. Для них немає різниці — день на вулиці чи ніч. Один супутник повністю працює на потреби української оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є потреба. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці військової розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

«Це — реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. Адже російські війська таких можливостей не мають», — підсумував Резніков.

Нагадаємо, що 18 липня телеведучий, шоумен та волонтер Сергій Притула заявив про купівлю річної «підписки» на дані супутників фінської компанії ICEYE для Збройних сил України. На дані фонд витратив 600 мільйонів гривень, раніше зібраних на три «Байрактори» для захисників. Проте турецька компанія передала БПЛА безкоштовно, а волонтери вирішили зосередитися на покупці повного пакету послуг космічного супутника. Згідно з договором, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази сузір'я супутників. А коли закінчиться сплачений термін доступу до бази даних, зазначений супутник залишається у повній власності України — аж до закінчення терміну його функціонування на орбіті.

Ілюстративне фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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