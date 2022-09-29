путін зустрінеться з гауляйтерами: у кремлі оголосили дату анексії окупованих територій України

Всупереч усім нормам міжнародного права, кремльї має намір у п'ятницю, 30 вересня, підписати договори про так зване входження окупованих українських територій до росії, які нібито проголосували за приєднання до рф.

Також 30 вересня готується «об'ємний» виступ російського диктатора володимира путіна. Як повідомляють російські паблики, про це заявив прессекретар господаря кремля дмітрій пєсков.

За словами «головного кремлівського брехуна», про анексію українських територій кремль має намір оголосити о 15:00: «Президент росії владімір путін проведе зустріч з очільниками звільнених територій 30 вересня в москві, коли будуть підписані договори про їхній вступ до складу росії».

Зазначимо, що під «звільненими територіями» кремль має на увазі так звані «днр», «лнр», а також окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Також пєсков повідомив, що путін скликає оперативне засідання Ради безпеки росії.

Нагадаємо, що 27 вересня 2022 року на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей був фінальний день «голосування на референдумах», за підсумками якого загарбники намалювали майже стовідсоткове бажання мешканців приєднатися до росії.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи «підсумки референдумів», заявив, що у разі реалізації «кримського сценарію» і чергової спроби анексії української території з «цим президентом росії не буде про що говорити».

Фото — скріншот

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