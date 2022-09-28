Чиновникам захотілося до Харкова під обстріл? У ПФУ відмовляють українцям у призначенні пенсії згідно із застарілою інструкцією 20 століття

Пенсійний фонд України радісно рапортує про завершення фінансування пенсій за вересень, наголошуючи, що на пенсійні виплати направлено 49,5 млрд грн, у тому числі 9,4 млрд грн — на виплату пенсій через «Укрпошту», 40,1 млрд грн — через уповноважені банки.



Але насправді українцям доводиться стикатися з бюрократією на місцях, щоб оформити пенсію або з'ясувати якесь питання щодо своїх виплат. Іноді люди отримують відмову у призначенні пенсії під надуманими приводами.



Наприклад, Віталій Вакуленко пише про те, що у місті Кам'янське у відділенні Пенсійного фонду не приймають банківські реквізити для зарахування пенсій за дорученням.



За словами чоловіка, його мама та бабуся пів року перебували під окупацією російських варварів, а зараз змогли виїхати до Латвії, де через посольство зробили довіреність на свого онука-сина для відкриття рахунків та передачі цих рахунків до Пенсійного фонду.



«Ощадбанк» за цією довіреністю відкрив рахунки, а Пенсійний фонд відмовляє у прийнятті реквізитів цих рахунків" — пише обурений громадянин України.





При цьому він наводить приклад того, як його товариш зміг зробити аналогічну операцію для своїх родичів за такою ж довіреністю, у місті Харкові, яке знаходиться під постійними обстрілами — «відніс до пенсійного фонду такі ж реквізити, і у нього все прийняли».



«Чим місто Кам'янське краще за місто Харків? Тут свої закони?» — пише українець.

Можливо, чиновники стануть більш зговірливими, якщо будуть перебувати під обстрілами? Виявляється, ні — про це каже відповідь ПФУ на офіційному сайті.

«Відмова підрозділу Пенсійного фонду України у місті Кам'янське у прийнятті документів на зміну способу виплати за довіреністю правомірна, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596, заява про зміну способу виплати пенсії подається пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду або в електронній формі через вебпортал електронних послуг portal.pfu.gov.ua (http://portal.pfu.gov.ua/)», — йдеться у відписці чиновників.

Іншими словами — «приїжджайте з Латвії й подайте особисто заяву до ПФУ» — адже навряд чи пенсіонери мають особистий електронний підпис, за допомогою якого вони зможуть зайти на сайт фонду.

Після такої «відповіді» виникає бажання звернутися до його авторів з пропозицією подбати про те, щоб змінити інструкцію минулого століття з урахуванням форс-мажору, і не змушувати бабусь приїжджати з ЄС лише для того, щоб подати особисто заяву до відділення ПФУ.



Можливо, чиновників з Кам'янського варто перевести хоча б на якийсь час до Харкова, де б вони під постійними обстрілами усвідомили важливість оперативного реагування на прохання «простих» українців та зробили відповідні висновки.

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