Борис Моїсеєв все майно переписав на одну людину: розкрилася таємниця заповіту співака

27 вересня не стало виконавця хіта «Голубая луна» Бориса Моїсеєва, й того ж дня почалися розмови про майно, що залишилося після артиста, пише «КП».

На багатомільйонну спадщину співака можуть претендувати одразу кілька людей, включаючи дочку Пугачової Крістіну Орбакайте. Проте ніяких суперечок не повинно бути, оскільки Борис Михайлович встиг скласти заповіт.



Це сталося після інсульту, розповів приятель артиста Євген Морозов. Причому Морозов дізнався, що Моїсеєву так подбати про свої багатства нібито «порадив» кобзон.



«Боря переписав усе майно на свого директора Сергія Гороха. Рідному братові він нічого не хоче залишати. І я Борю підтримав у цьому рішенні. Я думаю, це правильно, таки Горох із ним 24 години разом. Найближча людина! А родичі про хворого Борю навіть не згадують», — зазначив чоловік.



До речі, раніше стало відомо, що Борис Михайлович уклав зі своїм помічником договір довічної ренти, який стосувався московської квартири зірки. З того моменту багато людей, включаючи колег Моїсеєва по цеху, почали косо дивитися на Сергія Гороха. Ставлення до концертного директора не стало кращим після того, як розкрилися загадкові деталі смерті виконавця хіта «Голубая луна».



Нагадаємо, що артист з юності мріяв пробитися на сцену та співати, проте на початку свого шляху прославився більше як танцюрист. Успіх Моїсеєву забезпечила Алла Пугачова, з якою артист дружив до кінця своїх днів, та Людмила Гурченко. Завдяки останній він зумів розбагатіти.



«Великі гроші Борі приніс лише дует з Людмилою Гурченко. Він сам вигадав цей проєкт й заробив на ньому сім мільйонів доларів. Це був зоряний час Бориса. Саме тоді його почали запрошувати на корпоративи, платили їм з Гурченко за виступ близько 50 тисяч доларів. Потім шляхи з Гурченко розійшлися, вони з Борею посварилися», — згадав Морозов.



Раніше у росЗМІ була інформація про те, що квартиру Моїсеєва в Юрмалі отримає Крістіна Орбакайте. Московська нерухомість відійде концертному директору співака Сергію Гороху. Хто стане власником апартаментів у Дубаї, не повідомлялося.

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