Зеленський гарантував «три речі» кожному російському солдатові, який здасться в полон

Мобілізація, що триває в росії, в черговий раз стала однією з тем традиційного вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського до українців.

«Ще раз хочу сказати для росіян російською. Оголошену росією злочинну мобілізацію не випадково відразу ж назвали самі ж громадяни росії „могілізацією“. Могілізація. Російська влада чудово розуміє, що відправляє своїх громадян на смерть — інших варіантів не передбачено», — заявив він.

За словами президента, російських командирів не турбують життя росіян.

«Їм просто потрібно заповнювати порожні місця після вбитих, поранених, російських солдатів, які втекли або були взяті в полон. Ким заповнюватимуться ці місця, вашу владу не хвилює. Хоч молодими айтішниками, які взагалі не служили, хоч пенсіонерами, котрі служили хіба що в радянській армії. Тому зараз — ключовий момент для вас усіх, час коли вирішується, чи закінчиться ваше життя. Не взяти повістку краще, ніж загинути на чужій землі військовим злочинцем. Втекти від цієї злочинної мобілізації краще, ніж бути скаліченим і ще потім відповідати перед судом за участь у агресивній війні. Здатись в український полон краще, ніж загинути під ударами нашої зброї, під абсолютно справедливими нашими ударами, тому що Україна у цій війні захищається», — сказав Зеленський.

Він заявив, що Україна гарантує кожному російському солдату, який здасться в полон, три речі.

«Перше: з вами поводитимуться цивілізовано відповідно до всіх конвенцій. Друге: ніхто не дізнається про обставини того, як ви здалися в полон, ніхто в росії не дізнається, що ваша здача в полон була добровільною. І третє: якщо ви боятиметеся повертатися до росії і самі не захочете обміну, ми знайдемо спосіб забезпечити і це. Україна зробить усе задля своєї перемоги. І кожен громадянин росії має розуміти: жодні хитрощі окупантові не допоможуть. Я вам обіцяю», — сказав президент.

Він також повідомив, що він підписав указ про присвоєння звання Героя України Сергію Сові.

«Сьогодні я підписав указ про надання звання Героя України Сергію Сові. Бійцю знаменитої 93-ї механізованої бригади „Холодний Яр“. Він захищав нашу державу — Україну з початку війни у 2014 році, боровся за Піски, Донецький аеропорт. Після 24 лютого воював у Харківській області. Сергій Сова віддав своє життя за Україну. Всі ми бачили фотографію його руки із синьо-жовтими браслетами на зап'ясті. Він носив їх як оберіг із 14-го року. І ця фотографія стала однією з перших із Ізюму, з місця масового поховання в лісі, яке було виявлено, коли окупанти втекли. Він був справжнім воїном і таким батьком, яким можна лише пишатися. Вічна пам'ять та шана герою!» — заявив президент.

Як писали «ФАКТИ», раніше Зеленський вже звертався до мобілізованих росіян.

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