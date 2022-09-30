З Днем вчителя-2022: добрі вітання у віршах, прозі та картинках

Щороку в Україні у першу неділю жовтня відзначають День вчителя. Цього року свято припадає на 2 жовтня.

Раніше у школах влаштовували концерти, вітали вчителів, але сьогодні в Україні війна — багато шкіл закрито чи зруйновано, більшість уроків проходять онлайн.

Але все ж таки не варто забувати про педагогів, які незважаючи ні на що, працюють та вчать дітей.

«ФАКТИ» зібрали гарні привітання та яскраві листівки, які порадують улюблених вчителів.

Ми вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

Наші милі, любі вчителі,

Вам поклін низький аж до землі,

За завзятість у своїй роботі,

За знання, терпіння і турботу.

І нехай у найскрутніший час

Віра в краще не покине вас,

Зіронька надії не згасає,

І Господь життя оберігає.



Спасибі вам, учители,

Що йдемо сміло по Землі,

Що знаємо все про океани,

І чули навіть про лимані

За Трою і за Карфаген,

За бензохлоропропілен,

За НЕ і НІ, за двічі два,

За ваші теплі слова.

За те, що дали школярам,

За це ми дякуємо Вам!



«Нехай ваша праця завжди цінується, нехай ваші старання та надії неодмінно будуть виправдані, нехай завдяки вам діти отримують міцні знання, нехай у вашому житті завжди є чарівний світ добра та щастя!»



Нагадаємо, у жовтні українці відзначатимуть День захисників та захисниць України.

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