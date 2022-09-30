«Ядерна зима» у жовтні: екстрасенс розповів, наскільки реальні загрози кремля застосувати ядерну зброю

Переможець литовської та учасник української «Битви екстрасенсів» Макс Гордєєв за допомогою карт Таро спробував з'ясувати, чи варто Україні побоюватися застосування ядерної зброї росією.



За його словами, карти Таро показують, що це лише блеф з боку агресора.



«Трійка мечів говорить про емоційний стан наших людей. Зараз усі знаходяться у дуже поганому емоційному стані щодо новин про застосування ядерної зброї росією. Друга карта говорить про те, що ці ракети — лише поки що залякування. І ще одна карта говорить про те, що залякувати скоро перестануть. Залякали — пішли далі», — поділився експерт.



На питання чи взагалі буде колись ядерна війна, і чи загрожує українцям смерть від ядерної зброї, Гордєєв відповів наступне: «Дві карти, які говорять про те, що, мої дорогі довірливі українці, забудьте взагалі про це все. Війна може забрати справді. … Є дуже багато негативу. Карта каже, що багато хто не доживе до ядерної війни. Це говорить про те, що на цей час ймовірність ядерного вибуху майже нульова».



В іншому розкладі Макс Гордєєв дав прогноз щодо ситуації з війною на Донбасі. Зокрема він розповів, що для Луганської області випали негативні карти.



На початку жовтня Україна постачатиме туди гуманітарну допомогу, яка допоможе мешканцям виживати. На Донеччині ситуація трохи інша, йдеться навіть про звільнення деяких територій.



«Ситуація краща, ніж у Луганській області. Є й негативні моменти, але й позитивних дуже багато. 60%, а то й 70% належатимуть Україні. І вже через чотири місяці може відбутися перемога у цій області. Тому чекатимемо і триматимемо кулачки», — сказав Гордєєв.



Нагадаємо, астрологиня Анна Єфремова вважає, що війна в Україні не закінчиться цього року й триватиме навесні. За її прогнозом, події приймуть сприятливий для нашої країни перебіг.

483

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram