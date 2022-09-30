НБУ заборонив переказ коштів фізособами на картки іноземних банків: у чому причина

Національний банк України знову оновив регулювання для громадян та бізнесу. НБУ запровадив заборону на перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки іноземних банків.



Про це йдеться на сайті регулятора.



Як відомо, P2P-перекази — це перекази з карти на карту, у перекладі з англійської peer-to-peer означає «від особи до особи». Тобто це коли одна фізична особа зі своєї картки здійснює переведення на карту іншої особи. Під час цієї операції списується відповідна сума коштів з однієї банківської картки та зараховується на іншу.



У Нацбанку зазначили, що дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, прийнятий у квітні 2022 року, дав можливість українцям підтримати під час найтяжчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію росії.



«Водночас після більш ніж семи місяців воєнного стану роль такого інструменту для підтримки громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються», — йдеться у повідомленні.

Заборона на Р2Р-перекази діятиме з 5 жовтня.



У НБУ звертають увагу, що українці й надалі матимуть можливість переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов'язаних зі смертю, а також сплати аліментів.



Крім того, НБУ дозволив з 1 жовтня переказувати кошти за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює прийом коштів.



Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта. Крім того, зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті), який є загальним для цих операцій та для операцій, що належать до quasi cash.



Раніше Нацбанк скасував низку обмежень для волонтерів та бізнесу.

303

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram