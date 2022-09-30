Не виливайте на дітей свій біль: поради психолога, як допомогти дитині пережити розлучення батьків

Розлучатися з тим, кого любиш, завжди важко, але таке іноді трапляється. Для дітей розлучення батьків стає особливо тяжким випробуванням. Як розповісти дитині про зміни в сім’ї, пояснила на своїй сторінці у Facebook психологиня Марія Жолтикова. Головне, радить вона, завжди говорити правду.

«Діти ж помічають зміни у стосунках мами й тата, — пояснює психологиня. — Помічають, що атмосфера в сім’ї напружена. Якщо ж говорити дитині: «У нас все добре», — то вона відчуватиме, що «зі мною щось не так», невідповідність між словами батьків і дорослих. Важливо не принижувати один одного при дитині та не маніпулювати почуттями дитини. Типа: «Подивись, яка твоя мама зла» або «Твій тато знову не виконав обіцянку». Дитина безмежно любить обох батьків, і коли вона чує приниження своїх найрідніших, то може відчувати провину.

Ніколи не звинувачуйте дитину, що це через неї батьки розлучаються, через її погані вчинки. Це сформує токсичне почуття провини, що точно матиме негативні наслідки для дитини. Дитині важливо розуміти, як виглядатиме її подальше життя.

Дозволяйте дитині проживати втрату. Як би батьки не намагались створити «комфортний розрив», діти переживають втрату. Проговоріть, в які дні дитина зможе проводити час зі своїм татом чи мамою. Проглядайте світлини, де зображені моменти спільного сімейного життя. Дитині важливо те, що її життя з батьками залишиться із нею, а не знецінюється (світлини не варто знищувати)".

Психологиня радить малювати разом з дитиною і дарувати ці малюнки мамі чи татові, з якими дитина не проживатиме:

«Це допоможе дитині зменшити свій біль (малюнки можна надсилати). Читайте терапевтичні історії та переглядайте мультфільми про розлучення. Це допоможе дитині відчувати розуміння. Розлучення — це втрата. Тому, дитина може розпочати хворіти, бути замкнутою, плаксивою чи агресивною. Підлітки можуть говорити агресивні висловлювання («ненавиджу», «щоб він здох», «зрадник»…) — це один зі способів зменшити рівень напруження. Якщо у дитини, підлітка проявляються зміни в психоемоційному стані, варто звернутись до психолога.

Важливо пам’ятати, що мами, які проживають процес розлучення, потребують підтримки. Діти не мають ставати слухачами маминого болю. Так, мамам варто говорити про свої почуття, але мати опору в інших дорослих. І звісно, що знадобиться не один місяць для проживання втрати".

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