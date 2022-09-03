«Настій квіток п’ють при кашлі та цукровому діабеті»: травник про лікувальні властивості гречки

З дитинства ми чули про корисні і лікувальні властивості гречаної крупи. Але мало хто знає, що і її квіти та листя успішно застосовують в традиційній і народній медицині. Чим корисна гречка і як вживати її, розповів травник Андрій Форсюк.

— Гречка — однорічна трав'яниста рослина родини гречкових, — каже Андрій Форсюк. — Вирощують як круп'яну культуру переважно на Поліссі та в лісостеповій зоні України. З лікувальною метою використовують насіння і траву (квітки разом з верхніми листками). Траву як сировину для фармацевтичних заводів збирають на початку цвітіння гречки, коли в рослині є найбільше рутину. Для виготовлення галенових препаратів використовують квітки.

— Людям із якими захворюваннями слід звернути на неї увагу?

— Гречані крупи містять до 20% білків з високим вмістом лізину і триптофану, крохмаль (до 80%), цукор (0,3−0,5%), органічні кислоти (яблучна, лимонна та інші), вітаміни (В1, В2, РР і Р), макро- і мікроелементи (залізо, кальцій, фосфор, мідь, цинк, бор, йод, нікель, та кобальт). У траві гречки є багато (1,9−2,5%) рутину.

Гречані крупи — цінний дієтичний продукт. Приготовлені з них страви корисні людині будь-якого віку. Особливо корисним є вживання страв з гречаних круп при шлунково-кишкових захворюваннях, недокрів'ї, розладах нервової системи, захворюваннях нирок. З трави гречки одержують рутин, який використовують для профілактики й лікування гіпо- й авітамінозу Р, при захворюваннях з порушеннями проникності судин (геморагічні діатези, капіляротоксикози, крововиливи в сітківку ока, гіпертонічна та променева хвороби, гломерулонефрит, ревматизм, септичний ендокардит тощо). В народній медицині настій квіток (окремо або в поєднанні з іншими лікарськими рослинами) п'ють при кашлі, цукровому діабеті, захворюваннях печінки.

Добре розтерте й просіяне листя використовують для присипання запрілостей у дітей.

— Які лікарські форми та застосування?

— Вживаємо внутрішньо.

Як відхаркувальний засіб: настій — 40 г квіток на 1 л окропу, по 1 склянці 4−5 раз на день.

При сухому кашлі: 50 г суміші квіток гречки, маку дикoro, підбілу звичайного (по 10 г), трави медунки лікарської (10 г) і квіток калачиків лісових (60 г) заливають 1 л окропу, настоюють ніч і п'ють по 1 склянці 5 раз на день.

При бронхіті з сухим виснажливим кашлем: 40 г суміші квіток гречки, підбілу звичайного, бузини чорної, липи серцелистої (по 20 г), квіток маку дикого, дивини скіпетровидної, калачиків лісових і трави медунки лікарської (по 30 г) заливають 1 л окропу, настоюють ніч, проціджують і п'ють по чверті склянки через 1 годину.

Раніше травник Андрій Форсюк розказав, коли та як заготовляти звіробій та траву й плоди чорниці.

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