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Україна

Не з цим президентом: Зеленський ухвалив остаточне рішення щодо переговорів з рф

17:51 30 вересня 2022
Зеленський

Україна готова вести переговори з російською федерацією, яка сьогодні «включила» до свого складу чотири українські області, але тільки в тому випадку, якщо при владі в цій країні буде інший президент.

Про це президент Володимир Зеленський заявив після засідання РНБО. Він наголосив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.

«Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність та чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але з іншим президентом», — сказав Зеленський.

Раніше президент України попередив кремль, що проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях та «входження їх до складу росії» зведуть нанівець дипломатичне врегулювання ситуації.

А після рішення кремля стосовно Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей України, наша країна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

Фото Офісу президента України

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