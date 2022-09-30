Співзасновника британського гурту Pink Floyd визнали персоною нон грата у Кракові

У Польщі депутати проголосували за резолюцію «про визнання осіб, які підтримують кремлівський режим, персонами нон грата в Кракові». Це була ідея депутатів партії «Право і справедливость». До «небажаних осіб» у місті належить співзасновник гурту Pink Floyd Роджер Вотерс, який скасував запланований на весну виступ на «Таурон Арені Краків», повідомляє tvn24.

Прийнята резолюція є символічною відповіддю на тези, висловлені, зокрема, співзасновником гурту Pink Floyd Роджером Вотерсом. Про нього депутати прямо пишуть у тексті документа. «Краківські депутати визнають, що пан Роджер Вотерс, як і будь-яка інша особа, яка публічно вихваляє чи іншим чином підтримує кремлівський режим, буде вважатися персоною нон грата у Кракові», — йдеться в резолюції.

Вона була прийнята одноголосно. «За» проголосували 40 депутатів, голосів «проти» та «утрималися» не було.

Зазначимо, що тема резолюції виникла після оголошення про організацію концерту Роджера Вотерса на «Таурон Арені Краків». Музикант останнім часом прославився своїми неоднозначними висловлюваннями щодо агресії росії проти України. 5 вересня він опублікував у Facebook відкритий лист до першої леді України Олени Зеленської, в якому закликав її «припинити бійню». Після хвилі критики концерт Роджера Вотерса було скасовано.

26 вересня колишній фронтмен Pink Floyd в черговий раз торкнувся теми війни в Україні, написавши у Facebook відкритого листа президенту росії володимиру путіну.

«Шановний президенте путін, відколи російська федерація розпочала своє вторгнення в Україну 24 лютого, я намагався використати свій невеликий вплив, щоб сприяти припиненню вогню та укладенню дипломатичної угоди, яка б враховувала безпекові потреби як України, так і російської федерації, — написав він. — Ви хочете захопити всю Європу, починаючи з Польщі? Якщо так, то пішли ви на***. Ви б хотіли, щоб війна закінчилася? Якщо ви відповісте „Так, будь ласка“, це одразу полегшить багато речей. Якщо ви скажете: „російська федерація не має інших територіальних інтересів, окрім безпеки російськомовного населення Криму, Донецька і Луганська“, це також допоможе закінчити війну»

У цьому ж листі музикант критикував Захід за те, що він, за його словами, вторгається в суверенні країни «коли їм заманеться, або за кілька барелів нафти».

Нагадаємо, у квітні гурт Pink Floyd випустив потужне відео на підтримку України.

50

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram