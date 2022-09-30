«Без білих троянд»: стало відомо, що буде на пам’ятнику співаку Шатунову

Днями у рф підбили підсумки конкурсу на ідею пам'ятника, який встановлять на могилі Юрія Шатунова на Троєкуровському кладовищі в москві (артист помер наприкінці червня). Вдова співака Світлана Шатунова повідомила кремлівським ЗМІ, що особисто затвердила один з ескізів.

«Разом із дітьми, Деннісом і Естеллою, ми одноголосно вибрали ескіз, — сказала вона. — Автор попросив мене поки що не називати його ім'я, щоб галас навколо проєкту не пішов на шкоду і не відволікав від роботи. Згодом ім'я ми, звісно, оголосимо. Найімовірніше, це станеться, коли пам'ятник буде вже відлитий. А поки що в нас є ескізний проєкт. Автор запевняє, що максимальна портретна схожість буде досягатися при створенні повнорозмірної фігури Юри. А цей ескіз — це начерк пам'ятника невеликого розміру, 60 сантиметрів».

Ескіз пам'ятника Юрію Шатунову

Відомо, що постамент буде з чорного каменю. Його висота -120 сантиметрів. Фігуру музиканта виллють з бронзи, вона буде понад два метри висоти. Усі написи на постаменті плануються теж з бронзи.

«Ми міркували, як написати на пам'ятнику ім'я — Юра чи Юрій. І зробили вибір на користь повного імені. І ще на постаменті буде розпис чоловіка — так, як він зазвичай давав автограф шанувальникам», — повідомила вдова артиста.

Терміни встановлення пам'ятника поки не називаються. Збору коштів на монумент сім'я не веде.

Нагадаємо, Юрій Шатунов, який ненавидів українців та навіть планував йти воювати про них, помер 23 червня у Московській області від обширного інфаркту після відпочинку з друзями. Лікарі запускали його організм кілька разів, проте вже в приймальному покої він помер.

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