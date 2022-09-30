Стосується лише споживчих кредитів: з певних категорії українців заборонили стягувати борги

У серпні набрав чинності Закон України, який передбачає заборону стягнення кредитної заборгованості з окремих категорій осіб. Кого саме він стосується і як діяти, якщо борги все одно вимагають повернути, розповіли у Юридичному пораднику для ВПО:

«У період дії воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення / скасування кредитор, колекторська компанія, фізичні та юридичні особи, залучені на договірних засадах кредитодавцем за умовами споживчого кредиту не мають права вимагати повернення кредитних коштів. Це стосується військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту та Держспецзвʼязку; військовослужбовців, які отримали інвалідність внаслідок несення військової служби;членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти; осіб, які перебувають у полоні; осіб, з якими втрачено зв’язок; осіб, зниклих безвісти. Відстрочка передбачена виключно щодо заборгованості за споживчим кредитом».

Як повідомляють юристи, на практиці кредитор може і не знати про те, що боржник належить до однієї з наведених вище категорій.

«Для припинення стягнення боржнику або його близьким особам, представникам, спадкоємцям, поручителям або майновим поручителям необхідно звернутися до фінансової установи, яка надавала кредит. А кредитору слід надати один із документів, який підтверджує передбачені законом пільги щодо відстрочки погашення заборгованості. Це можуть бути: довідка про належність до захищеної категорії встановленої форми, підписана уповноваженою особою та скріплена гербовою печаткою; посвідчення інваліда війни; посвідчення члена сім’ї загиблого; інформація, надана державним підприємством, яке виконує функції Національного інформаційного бюро, про те, що особа утримується в полоні або перебуває у заручниках держави-агресора, або включена до реєстру як така, з якою втрачено зв’язок, або зникла безвісти».

Якщо ж кредитор ігнорує таке повідомлення, у такому випадку фахівці радять звернутися з письмовою скаргою до НБУ.

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