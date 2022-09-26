Квартиру боржника з комуналки можуть заарештувати, навіть попри військовий стан: пояснює експерт

Навесні цього року парламент ухвалив рішення, зокрема, заборонивши нараховувати штрафи за несплату або неповну оплату послуг ЖКГ, а також примусово стягувати борги під час дії військового стану.

Проте, деякі українці почали отримувати виклики до суду через заборгованості, йдеться в сюжеті програми «Сніданок з 1+1». Зазначається, що влітку цього року Верховна Рада ухвалила ще один закон, який регулює комунальну сферу, уточнивши, що борги не можуть стягуватися насамперед із тих українців, які опинилися в окупації або проживають у зоні бойових дій. Усі інші громадяни мають платити за послуги ЖКГ.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що боржники можуть втратити і рухоме, і нерухоме майно: «Якщо у вас є борги за житлово-комунальні послуги, є рішення суду про стягнення цих боргів, то у вас можуть заарештувати не лише майно, але й та карткові рахунки та авто».

Втім, із цього правила є виняток. За словами експерта, українці можуть не платити борги, що накопичилися за час окупації населеного пункту або ведення бойових дій на його території. Для перерахунку слід надати довідку про те, що людина не перебувала вдома у зазначені вище періоди. Такий документ може видати місцева влада населеного пункту, куди евакуювалася людина.

Зазначається, що на 1 січня 2022 року заборгованість українців за комуналку перевищувала 80 мільярдів гривень. Експерти припускають, що зараз заборгованість становить понад 100 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що нещодавно Кабмін ухвалив рішення, відповідно до якого субсидію на оплату послуг ЖКГ також нараховуватимуть і боржникам.

Фото — скріншот

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