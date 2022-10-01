За добу, що минула, ворог завдав 4 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 85 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України. Від ворожих ударів постраждало понад 50 населених пунктів. Зокрема, Білогорівка, Новомиколаївка, Благодатівка, Сухий Ставок та Одрадівка. У Запоріжжі ворожі ракети поцілили у гуманітарну колону — наразі відомо про 30 загиблих та близько сотні поранених.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, протягом доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника неподалік Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

«Авіація завдала одинадцять ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили три БпЛА та вертоліт Ка-52. Ракетні війська і артилерія уразили одинадцять пунктів управління різного рівня і вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також, в зону ураження потрапили ще чотирнадцять військових об’єктів ворога — склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьбі та розвідки», — йдеться у повідомленні.

Тим часом в росії, де оголосили «часткову мобілізацію», женуть в Україну нове «гарматне м'ясо». З огляду на те, що у зс рф суттєво не вистачає, у першу чергу, офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти курсантів військових училищ. Зокрема, в Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів, яких планують направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. А курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст. Заходи підготовки та злагодження планують провести протягом місяця, після чого перекинути підрозділи до районів ведення бойових дій на території України.

А в оперативному командуванні «Південь» додали, що на захоплених українських територіях окупаційне командування намагається реалізовувати заходи з примусової мобілізації. Так, у Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку. Після поверхневого визначення придатності до військової служби, їх направляють на комплектування підрозділів, які в найближчий час планують відправити на передову.

Нагадаємо, що на східному фронті ЗСУ відрізали від шляхів постачання підрозділи ворога, які знаходяться у Лимані. У мережу викладали фото, на яких показувалися колони росіян, які готувалися до втречі з міста.

Фото зі сторінки Генштаба ЗСУ

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