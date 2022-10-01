Частини переселенців додатково виплатять по 620 гривень на кожного члена сім'ї: кого це стосується та як оформити

Внутрішні переселенці, які завдяки впровадженню Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) зможуть отримувати послуги за місцем свого фактичного перебування, а не за вказаною в документах адресою, можуть отримати грошові гранти в еквіваленті 620 гривень на одного члена сім'ї для задоволення базових потреб.

Як повідомляє «Соцпортал», йдеться про фінансову допомогу благодійного фонду «Карітас Київ».

На даний момент фонд зареєстрував максимальну кількість можливих одержувачів допомоги — заявки продовжать приймати вже наступного тижня, коли відкриють форму. Про початок прийому заявок повідомлять на сторінці фонду у Facebook .

На отримання допомоги можуть претендувати:

особи з інвалідністю першої чи другої групи;

самотні люди похилого віку 60+;

багатодітні сім'ї (з трьома та більше неповнолітніми дітьми);

самотні батьки/опікуни (з неповнолітніми дітьми);

вагітні жінки; мами з дітьми віком до 2-х років;

тяжкохворі.

Обов'язковими умовами отримання грантів є:

Можливість фізично відвідати офіс фонду.

Надання відповідного пакету документів, що підтверджують особу та категорії вразливості.

Наявність банківського рахунку у форматі IBAN для перерахування коштів.

Зареєструватися для отримання допомоги можуть лише особи, які досягли 18 років.

Нагадаємо, що переселенці також можуть отримати субсидію на оплату комуналки. Для цього до органів соцзахисту (а з грудня — до органів Пенсійного фонду) потрібно подати заяву та декларацію, а також надати договір оренди житла чи довідку переселенця.

Фото Pixabay

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