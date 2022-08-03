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«Бенкет на весь світ, і шум на всю округу»: стало відомо, кому дістався замок Галкіна і Пугачової в селі Грязь

10:46 3 серпня 2022
Микита Пресняков із дружиною

Після вимушеного від'їзду Максима Галкіна і Примадонни через початок путіним війни проти України багато хто в росії цікавився, що стане з їхнім елітним будинком у Підмосков'ї — у свій час навіть подейкували, що путіністи хочуть відібрати його.

Виявляється, у замок бабусі в'їхав Микита Пресняков, онук Алли Пугачової.

Про це написав у своєму телеграмі один із депутатів «держдури», який розпочинав свою кар'єру в невизнаному Придністров'ї.

Він давно відомий своєю неприязню до Галкіна, тому зло називає Микиту «онуком» гумориста, хоча вони і не є кровними родичами.

«Багатьом, напевно, буде цікаво, що замок Максима Галкіна дістався… його онуку. Продати такий кітч ні за мільярд, ні за 700 мільйонів не вдалося, тож онук Галкіна освоїв його», — бризкає ненавистю депутат.

За його словами, новоявлені сусіди старшого сина Крістіни Орбакайте нібито на повну силу пишуть йому скарги на зірку, що в'їхала в замок. За словами очевидців, Микита вже цілком почувається господарем в особняку.

«Онук Максима Галкіна, — пишуть мені люди, — вже на повну силу влаштовує в замку дідуся вечірки, командує його охоронцями і дає розпорядження садівникам. «Замок не покинутий, — стверджують люди з обуренням. — Там бенкет на весь світ, і шум на всю округу», — скаржиться депутат, який явно заздрить молодому красеню Микиті, який закінчив університет у Нью-Йорку і веде шикарний спосіб життя.

Тим часом сам Максим Галкін не почувається ущемленим через від'їзд з росії і виступає по всьому світу з концертами.

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