Алла Пугачова отримала ізраїльське громадянство: опубліковано фото паспорта

Легендарна співачка Алла Пугачова, яка, за інформацією росЗМІ, покинула територію росії, отримала ізраїльський паспорт.



Про це пише «Телеграф», у розпорядженні якого з'явилася фотографія ізраїльського паспорта артистки. Видання повідомляє, що правдивість паспорта їм підтвердили джерела серед ізраїльських прикордонників.

Паспорт було видано у травні 2022 року, вже після вторгнення російських орд на територію нашої країни. Термін його дії — один рік, до травня 2023 року, що є звичайною практикою для репатріанта.



Можливо, рішення отримати документ держави Ізраїль з'явився у артистки після того, як у росії почалося цькування її чоловіка, гумориста Максима Галкіна, який відмовився підтримувати війну в Україні та політику диктатора путіна та був визнаний іноземним агентом, коли прокоментував це рішення влади країни-агресора.



Нагадаємо, що незадовго до 1 вересня Алла Пугачова повернулася до Москви й навіть провела дітей у перший день нового навчального року до школи. Коментуючи своє повернення, вона сказала, що приїхала «наводити лад».

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