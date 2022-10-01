Ракета окупантів поцілила у п'ятиповерхівку в Миколаєві: два поверхи знесено, поранено тримісячну дитину

У ніч проти суботи, 1 жовтня, росіяни вкотре вдарили по Миколаїву — під ракетний обстріл потрапили два райони міста.

Як повідомляють в Миколаївській обласній прокуратурі, розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Місто обстріляли близько 04:30. Одна з ракет влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Там повністю зруйновані квартири на 4 та 5 поверхах, інші — суттєво пошкоджені.

Фото прокуратури

Також пошкоджено приватні житлові будинки, автомобілі містян, будівлі та приміщення автотранспортного підприємства.

Фото прокуратури

«Наразі відомо про двох постраждалих — жінку з тримісячною дитиною. Будь-які військові об’єкти на вказаних територіях відсутні», — додали в прокуратурі.

За словами очільника обласної ОВА Віталія Кіма, ворог застосував ракети типу С-300. Кількість постраждалих більша — за попередніми даними, поранення отримали п'ятеро людей, серед якиї тримісячна дитина. «Дитині разом з мамою надається медична допомога. Наразі стан всіх поранених стабільний», — додав він.

Віталій Кім також повідомив, що після опівночі ворог завдав удару по місту дронами-камікадзе «Шахед-136».

Нагадаємо, що 29 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Вибухи пролунали у час пік біля зупинки громадського транспорту. Повідомлялося про двох загиблих та більше десяти поранених.

Фото Миколаївської обласної прокуратури

410

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram