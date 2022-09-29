Вдарили по зупинці громадського транспорту: ворог обстріляв касетними снарядами Миколаїв

У четвер, 29 вересня, російські окупанти, які завдали ракетного удару по Дніпру, обстріляли Миколаїв касетними снарядами — є загиблі та поранені.

Як повідомляє голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва, на даний момент відомо про двох загиблих та 12 постраждалих.

Росіяни атакували зупинку громадського транспорту в годину пік, коли там знаходилися мирні жителі, які поверталися з роботи.

«Наразі 2 загиблих, 12 поранених. На місце атаки виїхали бригади швидкої допомоги», — розповіла вона.

Чиновниця наголосила, що такі дії з боку країни-агресора є терористичним актом, який має на меті знищення мирного населення.

Згодом стало відомо, що кількість жертв збільшилося до трьох. Як повідомляють «Новини Миколаєва», є пошкодження житлових будинків та електромереж.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко показав відео «прильотів» по Миколаєву.

Нагадаємо, що 29 вересня ворог також завдав удару по Зеленодольській громаді Криворізького району Дніпропетровщини. Рашисти застосували заборонені касетні реактивні снаряди з «Ураганів».

Фото зі сторінки Кирила Тимошенко у соцмережах

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