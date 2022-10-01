У своєму черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що росія розпочала останній день вересня зі свідомого й абсолютно прорахованого вбивства українців у Запоріжжі, де було нанесено ракетний удар по цивільній автоколоні.

«Станом на цей час — 30 загиблих. Майже сто поранених і травмованих. Російські військові знали, куди влучать їхні ракети. Це зробили нелюди. Від першого до останнього. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми», — підкреслив Зеленський.

Він також згадав про черговий фарс у москві, де напередодні путін оголосив про «приєднання» до росії Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізькох областей: «Щось там відзначали. Щось там скандували. Співали на площі. Говорили про Запоріжжя… Коли вони самі ж у Запоріжжі влаштували таке. Нелюди. Вічна пам’ять усім загиблим від російських терактів!»

Володимир Зеленський підкреслив, що в Україні було ухвалено низку рішень щодо захисту держави, і шо ухвали Ставки верховного головнокомандувача та РНБО будуть реалізовані.

«Я вже детально прозвітував про нашу заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою та про очевидну готовність України до переговорів з російською федерацією — але вже з іншим президентом росії, який розумітиме, що відбувається», — наголосив президент.

Він також підкреслив, що рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних і юридичних осіб (а у довгому переліку є доволі гучні прізвища) спрямовані на реальний демонтаж російського впливу та вплив на стан справ в самій росії. Запроваджені обмеження стосуються кількох тисяч субʼєктів.

«Синхронізуються санкції України і наших партнерів. Впроваджуються нові санкції проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств. Звичайно, санкції будуть застосовані й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території нашої держави», — додав він.

Говорячи про ситуацію на фронті, Володимир Зеленський відзначив, що на сході України є «суттєві результати»

«Всі чули, що відбувається в Лимані Донецької області. І я дякую всім нашим бійцям за реалізацію цього елемента нашого оборонного задуму! Особливо хочу сьогодні відзначити бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і 54-ї окремої механізованої бригади за незмінну хоробрість і героїзм на Сіверському та Бахмутському напрямках. А також наших військовослужбовців 214-го окремого стрілецького батальйону, ССО і 103-ї окремої бригади тероборони за звільнення Ямполя. Дякую й підрозділам нашої розвідки — ГУР МО, а також СБ», — зазначив президент та додав: «Шлях нашої держави складний. Шлях зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога також абсолютно зрозумілий — поразка, ганьба й засудження».

Нагадаємо, що напередодні у мережу виклали відео з українськими військовими у Ямполі, який розташований неподалік від Лиману, де заблоковані війська рашистів.

Фото Офісу президента

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