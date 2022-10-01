Противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив більше 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Крім того, для завдання ударів по об’єктах інфраструктури ворог задіяв БпЛА. Від ворожих ударів постраждало понад 11 населених пунктів. Це, зокрема, Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

«За добу Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське. Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА», — повідомили у Генштабі.

Ракетні війська і артилерія уразили 4 командних пункти, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Також в зону ураження потрапили 2 склади з боєприпасами.

«Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Лише у результаті вогневого ураження ворожого об’єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько шістдесяти осіб загиблими та пораненими, а також чотири одиниці військової техніки», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні.

Нещодавно у розпорядженні журналістів опинились дані зі звіту президенту рф володимиру путіну про те, що росія втратила загиблими та зниклими до 90 тисяч військових.

Як писали «ФАКТИ», міністерство оборони росії офіційно підтвердило, що російські війська більше не контролюють Лиман. Вони втекли «на вигідніші рубежі».

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