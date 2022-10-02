Стрільці почнуть шлях до успіху, а Раки завершать великі справи: гороскопи від двох відомих астрологів на 2 жовтня

Відомий австралійський астролог Анжела Перл вважає, що другий день другого місяця осені найбільше підходить для творчих занять і особистісного зростання.



Але другу половину дня краще присвятити спілкуванню зі своїми друзями, рідними та близькими.



Овен (21 березня — 19 квітня)

Цей день обіцяє бути доволі вдалим. Овни зможуть навчитися чогось нового, і тим самим розширити свої межі. А деякі представники цього знаку взагалі заведуть корисні знайомства. Згодом нові знайомі можуть стати справжніми друзями. День підходить для обговорення різноманітних питань. Отримана інформація незабаром стане в нагоді і допоможе в якихось справах. Також у Овнів можуть бути ще й романтичні пригоди цього дня.



Телець (20 квітня — 20 травня)

Цей день виявиться доволі плідним. Тільці зможуть зробити багато корисних справ, вирішити величезну кількість завдань і навіть допоможуть іншим. Цей день чудово підходить для нових справ. Покупки та угоди, здійснені у цей день, виявляться вдалими. Інтуїція не підведе з фінансовими питаннями. Також багато Тельців отримають приємні подарунки.



Близнюки (22 травня — 21 червня)

День обіцяє бути плідним. Близнюки не боятимуться труднощів і опускатимуть руки перед проблемами. Впевненості в собі буде більш ніж достатньо. Але при цьому ризику слід уникати. З'явиться шанс знайти нових однодумців та союзників. Вони багато чого навчать Близнюків.



Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день виявиться доволі непростим. Може статися така ситуація, яка зб'є з пантелику, тому зорієнтуватися швидко не вийде. Цього дня ризикувати не рекомендується. Свої можливості слід оцінювати адекватно і не брати на себе багато. А увечері не варто планувати ділові переговори. Рекомендується просто відпочити та розслабитися.



Лев (23 липня — 22 серпня)

День стане досить сприятливим. Він підходить для корисних справ, тому не варто їх відкладати. Леви зможуть правильно розставити пріоритети, що дуже важливо. Якщо не відволікатися на дрібниці, то помилок можна буде уникнути. Також у Львова з'являться нові цікаві ідеї. Ділові поїздки складуться досить успішно, якщо вони заплановані. До того ж Левам рекомендується зміна обстановки.



Діва (23 серпня — 22 вересня)

Цей день чудово підходить для спілкування, пошуку однодумців та бесід у неформальній обстановці. Діви зустрінуть таких людей, які оцінять їхні таланти та здібності. Вдасться об'єднатися з тими, хто поділяє їхні ідеї, цілі та інтереси. Якщо заплановані поїздки, вони виявляться вдалими. Діви отримають підтримку та забудуть про тривоги.



Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У цей день впевненість у Терезів зашкалюватиме. Але часом це може спричинити проблеми. Не варто недооцінювати своїх суперників, та й до порад досвідченіших людей потрібно прислухатися. Зі старими знайомими можуть статися сварки та конфлікти. Цього дня взагалі не варто обговорювати важливі питання. Також не рекомендується поки що зв'язуватися із фінансовими справами.



Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей день найбільше підходить для навчання та роботи. Багато Скорпіонів зможуть розширити свій кругозір. Також з'являться корисні знайомства. Скорпіони зможуть справити добре враження на оточуючих, які допоможуть здійснити деякі плани. Якщо потрібно обговорити ділові питання, робити це рекомендується в неформальній обстановці. Цього дня можна зустрітися з друзями та поговорити до душі.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день найбільше підходить для важливих справ та роботи. Жодні труднощі не здатні налякати Стрільців. Можливі вдалі збіги та приємні сюрпризи. Цього дня рекомендується оцінити себе та свої можливості, а також проаналізувати ще й чужий досвід. Все це стане в нагоді в найближчому майбутньому. Час виявити ініціативу і наполегливість у справах. Тільки так можна досягти успіху.



Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей день обіцяє бути сприятливим та підходить для спілкування з близькими та друзями. Козероги знайдуть однодумців, які допоможуть втілити деякі плани в життя. Серйозних конфліктів у цей день не має статися, хоч дрібні сварки ймовірні. Також можуть бути несподівані грошові надходження.



Водолій (20 січня — 18 лютого)

У цей день настійно рекомендується тримати себе в руках і не нервуватись через дрібниці. Так можна зробити чимало помилок, про які потім доведеться шкодувати. Перш ніж робити щось, слід двічі подумати. Також велика ймовірність того, що Водоліям доведеться вирішувати не лише свої, а й чужі завдання. Все це неабияк зіпсує настрій на весь день.



Риби (19 лютого — 20 березня)

День обіцяє бути досить напруженим. Завдання будуть нелегко даватися, що зіпсує настрій. Рибам рекомендується виявити наполегливість у справах, інакше нічого не вийде. Якщо правильно розставити пріоритети, то вкотре переживати не доведеться. Друзі можуть допомогти та підтримати у скрутну хвилину. Також у цей день можна провести зустріч у неформальній обстановці та розслабитись з друзями.



У той же час астролог Тамара Глоба вважає, що у зв'язку з поганою погодою, що очікується, представникам усіх знаків зодіаку потрібно налаштовуватися на оптимістичний лад і комфортне проведення часу — це дозволить найкращим чином підготуватися до майбутнього робочого тижня.



Овен (21 березня — 19 квітня)

Успіх супроводжуватиметься у справах, оскільки цей знак сповнений енергії. Але астролог застерігає Овнов від поспішних рішень, які не принесуть користі. Можливі провокаційні випади недоброзичливців. Слід зберігати рівне ставлення до всіх, не вступати в полеміку. Спілкування наскільки можна звести до мінімуму.



Тілець (20 квітня — 20 травня)

Продуктивний день у Тельців. Багато питань вирішаться швидко. Обставини складаються в такий спосіб, що цьому знаку годі й витрачати багато життєвої енергії. Але все ж таки не слід перевантажувати свій фізичний та емоційний стан. Для попередження безсоння можна погуляти на свіжому повітрі перед сном або прийняти ванну з лавандовою олією.



Близнюки (22 травня — 21 червня)

Підтримка друзів та колег Близнюкам забезпечена. Залишається зовсім трохи — проявити максимум відповідальності і бути готовим до копіткої праці. А вечірній час вже можна провести весело і безшабашно. Однак астролог згадує, що спиртними напоями захоплюватися не варто, в день повного місяця вони особливо небезпечні.



Рак (22 червня — 22 липня)

Енергетичний баланс організму вичерпується до кінця робочого тижня. Але все ж таки вистачить сил завершити розпочаті справи. Зі свого настрою треба виключити похмурі й нерадісні думки. Хороший відпочинок та чашка гарячого шоколаду будуть необхідні у вечірній час.



Лев (23 липня — 22 серпня)

Від Лева знадобляться красномовство та вагомі доводи, щоб просунути свої ідеї. Не все йтиме як по маслу. Однак успіхи потішать самолюбство цих гордовитих осіб. Вирішення фінансових питань краще відкласти на більш вдалий час, також слід відмовитися від великих та витратних покупок.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Представникам цього знака сьогодні краще бути тактовнішими, не виступати з критикою інших людей, не намагатися нав'язати свою думку. Адже у відповідь на свої дії можна отримати вибух агресії та зіпсувати без того нелегкий період. Не слід відволікатися, якщо особи цього знака пов'язані з керуванням автотранспортом. Зустрічі з коханою людиною краще відкласти, можливі взаємні розбіжності у деяких питаннях, які можуть призвести до віддалення один від одного.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

У цей час не слід займатися серйозними справами. Поспішність також не годиться зараз. А ось увага на дорогах і при роботі з електроприладами не завадять. Можливо, доведеться зайнятися проблемами найближчих родичів, до порад Терезів завжди прислухаються.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей знак перешкод до успіху не матиме. Зірки сприяють йому, якщо тільки Скорпіон не надто підноситиметься у своїй зарозумілості і прислухатиметься до мудрих порад людей старшого покоління. Слід бути обережним у спілкуванні з незнайомими людьми, які можуть спробувати хитрістю заволодіти заощадженнями цього знака.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Нелегкий період, хоч і особливих неприємностей не прогнозується. Якщо не розпочинати нові справи, а розмірено, без особливої напруги доводити до кінця те, що слід завершити, день пройде спокійно. Головне — не реагувати гостро на всі зауваження, уникати стресових ситуацій. У харчуванні не варто захоплюватися надто гострою їжею та не вживати спиртних напоїв.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Для цього знака всі дороги відчинені. Але астролог наголошує на тому, що Козеріг може переоцінити свої можливості. Не слід братися за справи, якщо немає повної впевненості у вмінні з ними впоратися. Слід звернути увагу і на те, що поспішність у вирішенні деяких фінансових питань може мати негативні наслідки, які надто важко виправити.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Не обов'язково відкривати душу всім своїм знайомим. Одкровенням Водоліїв можуть скористатися недоброзичливці. Бажано нічого не планувати наперед. Ідеї хоч і відрізнятимуться оригінальністю, але реального ґрунту під собою не нестимуть. Слід обмежитися поточними повсякденними справами, які потребують великої напруги.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Пригнічений стан духу може заволодіти цим знаком зодіаку. Потрібно постаратися спілкуватися лише з позитивно налаштованими людьми. Роботу свою слід зробити добре в цей день, щоб у начальства та оточуючих не було приводу до докорів та зауважень, які небажані в цей період. Вечір, проведений у колі добре знайомих людей або в сімейному колі, при загальному взаєморозумінні та підтримці, принесе елементи радості та умиротворення.

Нагадаємо, напередодні переможець литовської та учасник української «Битви екстрасенсів» Макс Гордєєв за допомогою карток Таро з'ясував, чи варто Україні побоюватися застосування ядерної зброї росією.

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