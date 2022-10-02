«Кращий подарунок педагогам»: названо втрати «російського вермахту» за минулу добу

Минулої доби бійці ЗСУ знищили ще 500 військових росії, при цьому з початку повномасштабної агресії загальні втрати загарбників в особовому складі зросли до 60110 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім солдатів та офіцерів «російський вермахт» втратив:

танків — 2377 (+23 за добу);

бойових броньованих машин 4975 (+26);

артилерійських систем — 1405 (+8);

РСЗВ — 337 (+1);

вертольотів — 227 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1015 (+6);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3796 (+10).

Оперативна статистика Генштабу

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямах.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!» — закликають у Генштабі.

Українці, у свою чергу, з радістю відзначають той факт, що кількість убитих нелюдів-путінців перевищила 60 тисяч — чудовий подарунок на День вчителя та водночас помста за всіх убитих та закатованих російськими ворогами українських вчителів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» поговорили про життя в окупації з жителем села Високопілля Ігорем Ратушним — вчителем фізкультури у місцевому ліцеї та депутатом районної ради кількох скликань від партії «Свобода». Його здавали рашистам дехто з місцевих мешканців.

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