41.06 / 41.97 39.46 / 40.78
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Кращий подарунок педагогам»: названо втрати «російського вермахту» за минулу добу

10:12 2 жовтня 2022
Знищені позиції ворога

Минулої доби бійці ЗСУ знищили ще 500 військових росії, при цьому з початку повномасштабної агресії загальні втрати загарбників в особовому складі зросли до 60110 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім солдатів та офіцерів «російський вермахт» втратив:

  • танків — 2377 (+23 за добу);
  • бойових броньованих машин 4975 (+26);
  • артилерійських систем — 1405 (+8);
  • РСЗВ — 337 (+1);
  • вертольотів — 227 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1015 (+6);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3796 (+10).
Оперативна статистика Генштабу

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямах.

«Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила — у правді!» — закликають у Генштабі.

Українці, у свою чергу, з радістю відзначають той факт, що кількість убитих нелюдів-путінців перевищила 60 тисяч — чудовий подарунок на День вчителя та водночас помста за всіх убитих та закатованих російськими ворогами українських вчителів.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» поговорили про життя в окупації з жителем села Високопілля Ігорем Ратушним — вчителем фізкультури у місцевому ліцеї та депутатом районної ради кількох скликань від партії «Свобода». Його здавали рашистам дехто з місцевих мешканців.

287

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Моїсеєв

Борис Моїсеєв все майно переписав на одну людину: розкрилася таємниця заповіту співака

горіхи

«Ні в якому разі не вище 28 градусів»: як правильно сушити горіхи

Хейден Панеттьєр

«Крик про допомогу»: колишня Володимира Кличка розповіла про серйозну проблему доньки

Ворог активізував застосування смертоносних ракет С-300

Ворог обстріляв Миколаїв та Запоріжжя: є поранені, зруйнована інфраструктура

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту