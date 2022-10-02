«Я потрібна людям»: стало відомо про бажання Алли Пугачової балотуватися у президенти росії

Кілька тижнів тому Алла Пугачова виступила з заявою, яка моментально стала резонансною. У соцмережах Примадонна емоційно висловилася проти війни в Україні, розкритикувала російську владу та попросила визнати її іноземним агентом.



Для багатьох заява Примадонни стала несподіваною й змусила подивитися на те, що відбувається в росії, зовсім під іншим кутом.



Водночас люди, які знали співачку дуже давно, наголосили, що політика Аллі Борисівні не байдужа, пишуть російські ЗМІ.



Ще у 90-х в інтерв'ю естонському журналісту Урмасу Отту Алла Пугачова зізнавалася, що після 48 років стала іншою людиною й замислилася про політичну кар'єру. Мало того, вона відчула, що могла б очолити країну, наприклад.



«А що, було б гірше, чи що? Може, краще не стало б, але гірше нема куди», — нарікала Алла Борисівна.

Примадонна наголошувала на тому, що російське керівництво, вирішуючи проблеми, забуває головне — інтереси людей. Політики завжди починають з чогось глобального, не замислюючись про те, що в основі всього людина, яка працює, та її сім'я.



«Я подумала. Чи потрібна я? Навіщо я потрібна? Я чітко для себе визначила, що я потрібна людям. Все. Я сама собі не така потрібна й не така цікава без людей, для яких я співаю або щось роблю. Взуття я виготовляю, капелюшки я малюю, готую я, відкриваю ресторан чи ще щось — якщо це потрібно людям, якщо це приносить якусь радість, можу навіть балотуватися у президенти, якщо це буде потрібно. Якщо я відчую, що в мене є сили бути потрібною і щось зробити», — міркувала артистка 1997 року.



Як майбутнього президента росії Пугачову бачить і радник глави МВС Антон Геращенко.



Нагадаємо, Алла Борисівна днями терміново залишила росію. Можливо вже дуже надовго. Примадонна має ізраїльський паспорт. Свій замок у Підмосков'ї співачка виставила на продаж, оцінивши його на один мільярд рублів.

233

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram