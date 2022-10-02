Настає «біла смуга»: які п'ять знаків Зодіаку позбудуться у жовтні всіх проблем

Незважаючи на умовляння та попередження деяких астрологів, жовтень не буде «провальним» для багатьох знаків зодіаку.

Більше того: деякі з них позбавляться «вороху проблем», який накопичився в колишні місяці і роки.

Про те, хто ці щасливчики, розповідає «Укрмедіа» .

Овен

Якщо Овни перестануть контролювати свої емоції — у жовтні зможуть набути внутрішньої гармонії, яка надихне на подвиги. Вони отримають шанс на кардинальну зміну свого життя, але поспішати поки що не варто.

Терези

Пройдені кармічні іспити дадуть вам результати. За словами астрологів, у жовтні Терези опиняться перед доленосним вибором, але будь-яке рішення виявиться правильним.

Риби

У жовтні налагодяться не лише фінансові, а й любовні справи. До Риб повернеться натхнення і вони зможуть побачити для себе варіанти успішного майбутнього, про яке так мріють.

Козеріг

Щастя і радість повернуться у життя цих людей. У жовтні Козероги матимуть змогу компенсувати всі збитки, які спровокував ретроградний Меркурій. Подарунки виявляться гідними і потрібно лише дочекатися їх.

Водолій

Після відступу ретроградного Меркурія ці люди одразу відчують приплив сил. Їм захочеться займатися спортом та наводити тіло в ідеальну форму. У жовтні Водолії зможуть навчитися чогось нового і в подібних справах їм супроводжуватиме успіх.

Нагадаємо, астролог Інна Любімова розповіла, хто розбагатіє у жовтні 2022 року.

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