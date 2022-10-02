Опалювальний сезон починається: як розрахувати розмір субсидії

У новому опалювальному сезоні субсидії розраховуватимуть по-новому. Як відомо, розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов'язкового платежу.



Людина може самостійно перевірити, якою буде сума нарахованої субсидії, пише 24 канал.

Спочатку необхідно визначити розмір обов'язкового платежу. Він залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу членів домогосподарства.

Розрахувати його можна так:

- визначаємо середній сукупний дохід домогосподарства на місяць, виходячи з доходів сім'ї за період, за який вони враховуються;

- ділимо дохід на кількість людей у домогосподарстві;

- далі отриману суму ділимо на прожитковий мінімум встановлений на 1 січня року, (з якого призначається субсидія), а отриману суму ділимо на 2;

- потім визначаємо 20% отриманої суми. Це буде індивідуальний процент обов'язкового платежу;

- після чого середній сукупний дохід домогосподарства протягом місяця множимо на отриманий індивідуальний відсоток обов'язкового платежу.

Це буде сума, яку домогосподарство здатне платити самостійно — обов'язкова частина платежу (у межах соціальних норм). А різниця між вартістю комунальних послуг (у межах соціальних норм) та цим обов'язковим платежем і буде розміром субсидії.

Послуги понад встановлені соціальні нормативи сім'я оплачує самостійно.



Для оформлення субсидії подається декларація. Переселенці мають подати наступний пакет документів:

- заява;

- паспорт, ідентифікаційний код;

- довідка про набуття статусу внутрішньо переміщеної особи;

- документи, що закріплюють право на отримання пільг;

- відомості про сімейні доходи;

- інформація про осіб, які проживають у будинку/квартирі.

Для того щоб подати документи на субсидію, потрібно звертатися:

- до Центру надання адміністративних послуг;

- місцеві органи влади;

- у службу соціального захисту;

- скористатися програмою «Дія».

Нагадаємо, в Україні субсидії виплачуватимуть по-новому.

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