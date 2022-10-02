Вбив та обікрав бабусю, а потім підпалив квартиру: у Хмельницькому молодик позбавив життя свою колишню сусідку

У Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який вбив 80-річну пенсіонерку, потім обікрав її та підпалив квартиру. Про це повідомили в обласному главку поліції.

Злочин на вулиці Волочиській вбивця скоїв ще 23 вересня.

На лінію «102» надійшло повідомлення, що з однієї з квартир, де проживає жінка похилого віку, йде дим. Двері зачинені.

Правоохоронці, які приїхали на виклик, виявили у квартирі тіло 80-річної власниці. Як пізніше показала експертиза, жінка померла від удушення. Відразу було ясно, що зловмисник шукав цінні речі, адже все навколо було перевернуто. Квартиру злочинець підпалив.

Родичі загиблої повідомили поліцейським, що з квартири зникло понад 20 тисяч гривень, ювелірні вироби, техніка та документи.

Протягом тижня правоохоронці встановили особу підозрюваного. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Він був знайомий з пенсіонеркою — раніше жив по сусідству.

Під час обшуків поліцейські вилучили у зловмисника викрадені документи та речі. Техніку та частину ювелірних виробів він вже встиг збути.

Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За скоєне підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Найближчим часом у суді йому буде обрано запобіжний захід на період розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік вбив дружину, кинувши в неї арматуру під час розпивання спиртного.

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