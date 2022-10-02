Торт за 5 хвилин без випічки, навіть міксер не потрібний: рецепт простого смаколика від української блогерки-красуні

Популярна фудблогерка Alina FooDee, що полюбилася багатьом своїм «ляльковим голосом», пропонує своїм фанатам не лише «корисні» рецепти, а й солодощі.

При цьому рецепти в Аліни прості, що не потребують особливих витрат часу.

В одному з недавніх відео блогерка розповіла, як за 5 хвилин приготувати торт без випічки.

Продукти

Печиво — 300 г

Молоко — 0,5 склянки

Вершковий сир — 250 г

Згущене молоко — 200 г

Кокосова стружка — 30−40 г Приготування 1. Змішати вершковий сир, згущене молоко та кокосову стружку.

2. Обмокнути печиво у молоко.

3. Викласти шар печива, зверху крем, знову печиво, крем.

4. Посипати зверху кокосовою стружкою. Накрити харчовою плівкою та поставити у холодильник на 2 години.

У мережі дякують Аліні за рецепт й пишуть, що всі страви, які просуває блогерка, виходять дуже смачними й готуються просто.

Нагадаємо, фудблогерка Наталя Калніна розповіла, як приготувати запіканку з моркви — таку, як колись робили наші бабусі.

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