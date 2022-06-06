Вечеря для тонкої дівочої талії: простий та швидкий «літній» рецепт від української красуні-блогерки з «ляльковим» голосом (відео)

Популярна фудблогер під ніком Alina FooDee, що полюбилася багатьом фолловерам своїм «дзвінким ляльковим голосом», продовжує нарощувати кількість підписників своєї сторінки, пропагуючи «корисні» рецепти.

Один із них Аліна розмістила у понеділок, 6 червня.

«Ви часто просите мене рекомендувати „корисні“ рецепти, і сьогодні я вирішила рекомендувати вам один з таких рецептів — він буде доречним для тих, хто збирається схуднути влітку», — повідомила красуня-українка, яка пережила окупацію Сумщини військами росії.

Рецепт Аліни — це куряче філе з овочами на сковороді.

Для його приготування знадобляться:

куряче філе — 1 шт. (350 г)

морква — 1 шт.

кабачок (невеликий) — 1 шт.

солодкий перець — 1 шт.

кінза — пучок

часник — 1 зубчик

мед — 1 год.

соєвий соус — 4 ст. або за смаком

крохмаль — 0,5 ст.

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Етапи приготування

1. Нарізати куряче філе на шматочки. Додати чорний перець та крохмаль, перемішати.

2. Обсмажити куряче філе на невеликій кількості олії. Не треба обсмажувати до повної готовності, тільки до рум'яної скоринки.

3. Нарізати моркву, кабачок, перець на кубики.

4. Спочатку обсмажити моркву, за 2 хвилини додати перець, ще за 2 хвилини додати кабачок.

5. Не потрібно обсмажувати овочі до готовності, нехай вони залишаться трохи хрусткими всередині (альденте).

6. Додати куряче філе, мед та соєвий соус. Перемішати та обсмажити все разом ще 2 хвилини.

7. Додати дрібно нарізану кінзу та часник.

А доповнити таку страву можна салатом «Весна», який можна їсти в необмежених обсягах і без страху набрати зайві кілограми.

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