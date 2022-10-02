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Книга рецептів

З'їли вже половину врожаю моркви, і не набридає: рецепт морквяника «за бабусиним рецептом»

13:15 2 жовтня 2022
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Фудблогер Наталія Калніна з дитинства захоплюється кулінарією та охоче ділиться зі своїми фолловерами такими оригінальними рецептами, як котлети без м'яса тощо.

Але нещодавно вона вирішила, що експерименти — це добре, але забувати страви, що полюбилися, також не можна. І опублікувала рецепт морквяника, який їй нагадала мама.

«Пам'ятаю раніше його бабуся весь час готувала, навіть моя дочка — нелюбителька моркви — уплітала за обидві щоки, тепер постійно просить приготувати його вдома», — пише вона.

Для приготування візьміть:

  • морква — 600 г
  • вершкове масло — 40 — 50 г
  • сіль — ½ ч.л.
  • яйця — 6 шт
  • молоко — 200 мл.

Готувати страву просто — для початку очищену моркву варять цілою до готовності, нарізають кубиками, і викладають у форму для запікання, попередньо змащену вершковим маслом, та заливають сумішшю яєць з молоком.

Запікається морква при 200 °C протягом 30−40 хвилин.

Нагадаємо, раніше господині захопилися рецептом перловки з куркою від Наталії Калніної.

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