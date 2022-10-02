Виїзд за кордон під час війни: чи можуть його дозволити собі колишні в'язні

В умовах дії воєнного стану категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України, визначено законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Люди, які раніше відбували покарання за скоєний злочин й вийшли на волю у період активних бойових дій, не мають права залишати межі країни у період дії режиму воєнного стану. Про це нагадує Держприкордонслужба.

«Виїзд чоловіка, знятого з військового обліку, який відбув покарання та звільнився з місць позбавлення волі, не дозволено, оскільки … це не передбачено п. 2−6 Правил та частиною першою статті 23 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію“, тобто є тимчасові обмеження у праві виїзду з території України», — йдеться у повідомленні.



Можливо, ці обмеження буде знято для колишніх в'язнів після закінчення війни.

Нагадаємо, нещодавно уряд дозволив чоловікам призовного віку, які супроводжують осіб з інвалідністю, виїжджати з країни необмежену кількість разів.



Також дозволено перетинати державний кордон спортсменам та тренерам зі складу національних збірних команд України.

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