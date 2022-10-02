«Ні в якому разі не можна вкривати хризантему листями чи тирсою»: як підготувати квіти до зимівлі радить квітникарка

Квітникарка Наталія Мельник з Київської області роками займається вирощуванням хризантем. Саме зараз, радить вона на своїй сторінці у Фейсбуці, слід подбати про маточники — корінь з пагонами, які треба зберегти до весни.

«До морозів маточники хризантем в горщиках стоять на вулиці під навісом, аби при необхідності можна було їх прикрити агроволокном при незначних нічних заморозках. Коли настають морози, маточники хризантем зберігаю в сараї, де не допускаю морозів. Для цього підтоплюємо грубку від літньої кухні і в сильні морози іноді обігріваємо електрикою. А коли квіти підуть в ріст, включаю фітолампи. Всім, хто не має такої можливості, можна зберігати маточники в сараї, літній кухні, в гаражі, на балконі. І тільки тоді опустити в погріб. Але лише до другої половини лютого.

Якщо земля у горщику буде суха, то треба полити, якщо маточникам мокро, то слід винести ненадовго їх в приміщення, де сухе повітря. В кінці лютого винесете хризантеми з погреба на світле холодне місце, де немає морозу. І в травні розсаджуйте діленням кореня. Крупноголові хризантеми розсаджуються тільки укоріненими живцями".

Ще для зберігання маточників, пояснює квітникарка, копають копанки на вулиці чи в теплиці. Прикривають їх в кілька шарів агроволокном.

«Потім яму цю накривають фанерою, дошками чи шифером, а поверху засипають землею. В квітні це все розгортають, відкривають, витягують маточники і садять в землю, щоб наростали. Якщо вам не дуже принципово зберегти кущ, можете накрити його гілочками (з цього ж куща) і агроволокном в кілька шарів. Зверху покладіть пластмасовим ящик. Перезимує хризантема, чи ні — побачите весною. Все залежить від сорту, і якою буде зима.

Ні в якому разі не можна вкривати хризантему листями чи тирсою. Вони згниють при дощах, а якщо зима буде морозна — то весною корінь задихнеться без кисню від того, що під тирсою чи листям довго не розмерзатиметься земля. Найчастіше хризантеми пропадають в березневі нічні морози, як прокинуться і підуть в ріст. То ж слід бути дуже уважними".

Дещо несподівано, але в Японії їдять хризантеми. Зокрема, свіжими.

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