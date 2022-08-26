Хризантема «мультифлора»: хмаринка з яскравих квітів

Хризантема «мультифлора» — справжня окраса осені. Вона квітне до перших морозів та снігу. Жовта, рожева, бузкова — розмаїття кольорів вражає. Кущ нагадує хмаринку з яскравих квітів. І як нею не замилуватися?

Про особливості вирощування цих квітів «ФАКТАМ» розповіла квітникарка з Канева Олександра Костенко.

«Полив потрібен помірний, від переливу „куля“ може тріснути навпіл»

— Олександро, які особливості вирощування цих неймовірно гарних хризантем?

— Вони невибагливі. Люблять сонце. У тіні «кулі» не буде взагалі, виростуть як гілкові. Полив потрібен помірний, від переливу «куля» може тріснути навпіл.

— Чи будуть квітнути хризантеми «мультифлора» у квартирі у горщику на підвіконні?

— Так, за умови гарного провітрювання приміщення.

— Як саме треба їх садити, придбавши у горщечку, щоб вони квітли до морозів?

— Їх можна так і залишити в горщечку, коли ж почнуться морози треба зберегти кущ у приміщенні без світла, але з гарним провітрюванням, при температурі від 0−8 градусів (до лютого місяця), періодично поливаючи в міру висихання ґрунту та два-три рази обробляючи засобами від шкідників та грибку.

У лютому використовуємо фітолампу, температура повітря має бути в діапазоні 10−15 градусів. Потрібне підсвічування близько десяти годин на добу. Рослина прокидається і дає нові пагони. Коли вони мають довжину близько десяти сантиметрів, їх зрізають під листочками. Для того, щоб ці маленькі живці стали окремими самостійними рослинами, їх потрібно вкоренити. Для укорінення потрібні спеціальний торф'яний субстрат, парничок, препарат для укорінення (можна і без нього, але з ним краще), препарат для запобігання всіляких хвороб, плісняви та гнилі, і температура +15−17 градусів. Коріння з'являється через 3−4 тижні. Коли коренева система вже гарно розвинена, а на вулиці вже пройшли заморозки, можна висаджувати рослини в ґрунт.

Олександра Костенко: «Хризантеми «мультифлора» - квіти, які люблю за рясне цвітіння, вони надихають і варті того, щоб їх вирощувати»

«Треба зважати на те, що не завжди „мультифлора“, висаджена восени одразу в ґрунт, може пережити зиму»

— Чи можна одразу висадити квітку на постійне місце?

— Так, бажано на сонячне, щоб наступного року була гарна «куля». Нічого складного у пересадці немає, ґрунт підійде будь-який, викопали ямку, посадили, так щоб закрити всі корінчики — і все. Коли хризантема квітне, нічого для неї вже не потрібно, всі добрива даються до початку цвітіння. Звичайно, необхідний своєчасний полив. Поливати потрібно під корінь. Треба зважати на те, що не завжди «мультифлора», висаджена восени одразу в ґрунт, може пережити зиму, все залежить від того, яка зима. Якщо сніжна, перезимує, якщо снігу немає — може і загинути.

Щоб хризантема утворила з квітів справжню кулу, їй потрібно сонце

— Яким чином збільшити шанси виживання квітки?

— Можна на зиму вкрити сухим листям, але не плівкою, бо не буде провітрювання. Хризантеми «мультифлора» — квіти, які люблю за рясне цвітіння, вони надихають і варті того, щоб їх вирощувати. А ще дуже люблю петунії, які до морозів вражають своєю красою.

Фото з альбому Олександри Костенко

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