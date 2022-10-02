Вакарчук вирішив «відібрати» хіт у Ротару та заспівав «Червону руту» разом із жителями зруйнованого Ізюму (відео)

Святослав Вакарчук, який відмовився зніматися у нових епізодах «Голосу країни-12», продовжує виступати перед українськими воїнами на фронті та жителями звільнених від російських загарбників територій.



Напередодні співак опублікував відео свого приїзду в Ізюм, зруйнований російськими окупантами, де посеред скверу заспівав «Червону руту».



Артист, сидячи на лавці, під гітару чуттєво виконав українську пісню, яку співає Софія Ротару. Жителі Ізюма почали підспівувати Вакарчуку, що зробило відео зворушливішим.

«Змучене, суворе, але вільне місто. І люди — втомлені, зосереджені, але з такою надією в очах! Люди, які дуже потребують усієї підтримки, і це не тільки про пряму гуманітарну допомогу, що дуже важливо, а й у теплому слові, посмішці, просто увазі», — підписав відео Вакарчук.

У місті пів року звірювали російські фашисти. Будівля на задньому фоні говорить про запеклі бої у цій місцевості. Але саме з таких маленьких епізодів і має починатись відродження України.



Українці дякують співаку за його вчинок.



«Дякую вам, Святославе, за цих людей, за їхні посмішки. Вони прийдуть додому і, дай Бог, подзвонять онукам і скажуть: «Уявляєш, а я сьогодні була на концерті Вакарчука», «Біль і розпач, але віра і надія», «Дякую за все, що ви робите», «Таке тепле відео», — пишуть шанувальники та шанувальниці.

Вакарчук неодноразово виступав перед нашими воїнами на передовій. Нещодавно гурт «Океан Ельзи» випустив нову пісню — «Квіти мінних зон». Це композиція про дві сторони війни.

21

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram